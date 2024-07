RC - Dernières infos

La police cantonale valaisanne poursuit sa lutte contre le bruit et la conduite dangereuse

La police continue sa lutte contre les excès de bruit et la conduite dangereuse en Valais.

En juin et juillet, deux contrôles ont eu lieu dans le Bas-Valais, entre Charrat et Martigny ainsi que dans la partie centrale du Canton, vers Sion et Conthey. Au total, 47 procès-verbaux et amendes d’ordres ont été délivrés. Parmi les principaux délits, de nombreuses modifications techniques illégales augmentant le bruit, de la conduite dangereuse, mais aussi plusieurs amendes pour usage du téléphone au volant.