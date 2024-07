RC - Dernières infos

La piscine d’Aigle fête ses 60 ans en grande pompe

En plus des différentes animations prévues tout au long de l’année, une journée spéciale aura lieu ce samedi. Démonstration de natation synchronisée, tombola et partie officielle seront notamment au programme. L’occasion de rappeler l’importance pour les Aiglons de cette piscine qui est gérée depuis ses débuts par la Société Coopérative de la Piscine et du Minigolf d’Aigle . Marco Caravaglio, vice-président de la coopérative.

Léa Jornod