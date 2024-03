La pétition en faveur du Collège de l’Abbaye de St-Maurice a été remis au Grand Conseil valaisan

L’association des parents du collège de l’Abbaye de St-Maurice et le Bureau des Délégués ont déposé ce matin leur pétition de soutien au Collège de Saint-Maurice auprès du Grand Conseil valaisan.

Lancée il y a trois semaine, la pétition nommée « Soutenons le Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice » a été paraphée par plus de 1600 personnes.

Le texte réclame trois mesures :

1. Que les chanoines qui n’ont pas été mis en cause puissent continuer à enseigner ou exercer leurs fonctions et soient rapidement réintégrés.

2. Que le collège conserve son nom et son identité.

3. Que la convention signée entre l’Abbaye de Saint-Maurice et l’État du Valais soit respectée à la lettre.