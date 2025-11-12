RC - Dernières infos

La nuit du conte fête ses 30 ans

La 30ème nuit du conte a lieu ce vendredi dans toute la suisse. Un événement qui fait la part belle aux récits et à la parole orale. Une journée qui invite tout un chacun à découvrir des récits sous différentes formes et dans différents lieux. Martine Vuistiner est allée à la rencontre de Nathalie Jendly, responsable de projet de l’association Veveysanne du musée des contes et récits.

Notez que dans notre région la médiathèque de Saint-Maurice et la Maison des contes et légendes d’Outre-Rhône organisent également des événements ce vendredi