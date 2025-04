RC - Dernières infos

La nature en jeu à La Tour-de-Peilz

La nature et les jeux se rencontrent à La Tour-de-Peilz à partir de ce vendredi à l’occasion de la nouvelle exposition du Musée Suisse du Jeu.

Intitulée « Planète Jeux : la planète Terre en jeu », cette exposition explore les différents liens entre l’environnement et le monde du jeu. Une réflexion interactive et ludique sur la nature et son histoire.

Selim Krichane, Directeur du Musée Suisse du Jeu.

« Planète Jeux : la planète Terre en jeu » : une exposition que vous pouvez découvrir à partir de vendredi jusqu’au 1er mars 2026. Et c’est au Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz.

www.museedujeu.ch