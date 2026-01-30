RC - Dernières infos

La Municipalité d’Ormont-Dessous a pris acte du départ de Gretel Ginier

La Municipalité d’Ormont-Dessous annonce avoir pris acte de la démission de Gretel Ginier. La désormais ex-syndique avait annoncée ce jeudi, dans un communiqué de presse, sa décision de quitter ses fonctions avec effet immédiat.

A la suite des départs successifs de Gretel Ginier et de Marcel Borloz, intervenu fin décembre 2025, il ne reste plus que 3 municipaux en fonction. Les différents dicastères ont été redistribués en fonction des compétences et les membres restant s’emploieront à assurer la continuité des services communaux jusqu’au terme de la législature. Notez encore qu’une collaboration étroite avec le préfet du district d’Aigle est engagée, afin d’accompagner cette période de transition.

30 janvier 2026

