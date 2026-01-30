RC - Dernières infos

La Municipalité d’Ormont-Dessous a pris acte du départ de Gretel Ginier

La Municipalité d’Ormont-Dessous annonce avoir pris acte de la démission de Gretel Ginier. La désormais ex-syndique avait annoncée ce jeudi, dans un communiqué de presse, sa décision de quitter ses fonctions avec effet immédiat.

A la suite des départs successifs de Gretel Ginier et de Marcel Borloz, intervenu fin décembre 2025, il ne reste plus que 3 municipaux en fonction. Les différents dicastères ont été redistribués en fonction des compétences et les membres restant s’emploieront à assurer la continuité des services communaux jusqu’au terme de la législature. Notez encore qu’une collaboration étroite avec le préfet du district d’Aigle est engagée, afin d’accompagner cette période de transition.