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La Montheysanne Rafaële Giovanola reçoit le Prix allemand de la danse 2027

La chorégraphe et directrice artistique montheysanne Rafaële Giovanola a été distinguée par le Prix allemand de la danse 2027. Une récompense prestigieuse qui salue 25 ans de création artistique et son influence majeure sur la danse contemporaine internationale.

Nouvelle consécration pour Rafaële Giovanola. Le jury du Prix allemand de la danse a choisi de lui attribuer son édition 2027 en reconnaissance de son parcours artistique exceptionnel et de sa contribution pionnière à la danse contemporaine.

Dans sa motivation, le jury souligne notamment « son extraordinaire persévérance dans l’observation et l’exploration approfondie d’un même sujet », ainsi que sa capacité à créer des univers chorégraphiques originaux mêlant influences humaines, végétales, animales et mécaniques.

Originaire de Monthey, Rafaële Giovanola a été formée à Monaco avant de danser notamment au Ballet de Francfort auprès du célèbre chorégraphe William Forsythe. En 2000, elle fonde avec le dramaturge Rainald Endraß la compagnie CocoonDance, basée à Bonn, dont les créations sont aujourd’hui présentées sur les cinq continents.

Artiste associée au Théâtre du Crochetan depuis 2020, elle entretient des liens étroits avec sa ville d’origine, notamment à travers la Junior Company de Monthey. Au cours de sa carrière, elle a signé plus de cinquante productions et reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la culture de la Ville de Monthey en 2021 et le Prix DER FAUST en Allemagne en 2022.

La remise du Prix allemand de la danse 2027 aura lieu le 13 mars prochain au Théâtre Aalto d’Essen, lors d’un gala réunissant plusieurs figures majeures de la scène chorégraphique internationale.

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