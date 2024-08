RC - Dernières infos

La Montheysanne 2024: le compte à rebours est lancé !

À l’occasion de sa 12e édition, la Montheysanne, course 100 % féminine dédiée à la lutte contre le cancer, s’apprête à réunir près de 2 000 participantes au stade du Verney. À trois jours du grand départ, la présidente de l’association éponyme nous parle des défis, des moments forts et de l’esprit de solidarité qui anime cet événement.

Il s’agit d’une très belle occasion d’allier sport et soutien aux femmes atteintes par le cancer : La course de la Montheysanne revient ce dimanche pour sa douzième édition au stade du Verney à Monthey. Fondée avec pour objectif de lutter contre l’isolement des femmes touchées par la maladie, la course 100% féminine est bien plus qu’un simple événement sportif. Au micro de Julie Gay, la présidente de l’association la Montheysanne est revenue sur les défis et les moments forts de cet événement.

Entretien avec Magaly Lambert :

Ce dimanche, la Montheysanne ouvre ses portes dès 8h pour accueillir les premières coureuses, avec un départ des premières courses à 9h30. Pour tous les participants et les spectateurs, des activités pour enfants et des stands de restauration seront disponibles sur place. Pour plus de détails, consultez le site internet de la Montheysanne.

Revivez l’édition 2023 en images :

/Julie Gay