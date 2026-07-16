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La montagne suffit-elle encore à attirer les touristes?

Le Grand Chamossaire, au-dessus de Villars, accueille depuis cet été une balançoire géante. Une attraction qui sera disponible été comme hiver afin de compléter l’offre existante de la station des Alpes vaudoises.

En Valais, il existe une tyrolienne au barrage de la Grande Dixence, ou encore le mini funiculaire pour accéder au barrage d’Emosson. Est-ce que la montagne en elle-même ne suffit plus ? La réponse de Romano Wyss, Chef de projet à l’Institut tourisme de la HES-SO Valais Wallis.

Peu importe l’emplacement, il est nécessaire de toujours se renseigner avant une sortie en montagne. Romano Wyss pointait le risque avec les vidéos de randonnée partagée sur les réseaux sociaux, parfois suivies par des centaines de personnes qui ne disposent pas des mêmes connaissances de la montagne.