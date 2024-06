RC - Dernières infos

La Médiathèque Valais – Martigny lève le voile sur sa nouvelle exposition

« Sale % – Tout doit disparaitre ». Voilà le nom de la nouvelle exposition de la médiathèque Valais – Martigny.

Elle permet de découvrir l’histoire de la publicité en Valais, mais aussi de susciter une réflexion quant aux habitudes de consommation actuelles. Cette exposition est le fruit d’une collaboration étroite entre l’institution de Martigny et celle de Sion, comme l’explique Sylvie Delèze, directrice de la médiathèque Martigny et commissaire de l’exposition.

L’exposition se veut également ludique et interactive. Pour Sylvie Fournier, collaboratrice scientifique et responsable de la médiation, la compréhension et l’accès pour tous à cette exposition était un point primordial.

Le vernissage aura lieu ce jeudi et l’exposition est à voir jusqu’en mars 2025.