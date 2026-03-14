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La Maison Cana à Collombey reçoit 5’000 francs

Les clubs services féminins valaisans – Zonta Club Sion-Valais, Soroptimist de Sion et Martigny et Inner Wheel Club du Valais romand – ont remis un chèque de 5’000 francs à la Maison Cana, un centre d’accueil temporaire pour femmes en situation de vulnérabilité à Collombey-Muraz.

La somme a été récoltée lors de la soirée de sensibilisation « À bout de silence », organisée en novembre 2025 à Sion dans le cadre des Orange Days, la campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L’événement proposait projections, témoignages et table ronde avec plusieurs spécialistes.

Ouverte en septembre 2024, la Maison Cana offre six places d’accueil 24h/24 pour des femmes confrontées à la précarité, l’isolement ou des violences, avec un accompagnement social individualisé. La structure doit s’agrandir en mai 2026 pour accueillir trois personnes supplémentaires.

Par cette action, les clubs services souhaitent soutenir concrètement les structures locales qui viennent en aide aux femmes en difficulté et poursuivre leur travail de sensibilisation contre les violences faites aux femmes.