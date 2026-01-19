RC - Dernières infos

La magie de la neige en station créée par un nivoculteur

Connaissez-vous la fonction de nivoculteur ? Il s’agit de la personne en charge de la quantité et qualité de la neige dans les stations de ski.

Dans les stations de ski, la création de neige est sous la supervision d’un nivoculteur.

Il se charge de mettre en route les canons à neige lorsque les températures le permettent, afin de créer et maintenir le manteau neigeux. A Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets, il s’agit de Thomas Gonzalez. Il explique que les précipitations ne suffisent plus à garantir l’épaisseur du manteau neigeux durant l’entier de la saison:

D’autres solutions, comme les carrières à neige – des champs où la neige est récoltée ou les barrières à neige qui évitent que la neige soit soufflée, permettent d’économiser l’utilisation des canons.