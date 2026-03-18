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La liste PS – Les Verts pour le 2ème tour à la Municipalité de Villeneuve

A l’issue du premier tour c’est un ballotage général pour les 8 candidats en lice pour les 5 sièges de l’exécutif.

Les PLR présentent 3 candidats à savoir Marie-Claude Pellet, Nicolas Riesen et Marcel Rechsteiner. La liste de L’Entente propose une liste à 2 avec Dylan Karlen et Jean-Daniel Zufferey. Enfin la liste PS-Verts conserve les 3 candidats du 1er tour, à savoir Léonard Studer, Serge Lopez et Arbër Jagoda. Coup de projecteur sur la liste de gauche avec tout d’abord le socialiste Arbër Jagoda. A l’issue du 1er tour le candidat arrive en 4èmeposition avec plus de 37% des suffrages. Un résultat encourageant pour le principal intéressé Arbër Jagoda.

Le deuxième candidat socialiste, Serge Lopez, est arrivé 5ème à l’issue du 1er tour. Avec plus de 35% des suffrages, Serge Lopez estime que l’analyse de ce 1er tour offre différentes lectures.

Après les 2 socialistes Arber Jagoda et Serge Lopez, la parole est donnée au candidat vert Léonard Studer. Le municipal sortant termine 2ème à l’issue du 1er tour.

A noter que ce vendredi 20 mars et lundi 23 mars, vous entendrez à 17h00 les candidats restants à la municipalité de Villeneuve. A savoir les PLR Marie-Claude Pellet, Nicolas Riesen et Marcel Rechsteiner, ainsi que la liste de L’Entente avec Dylan Karlen et Jean-Daniel Zufferey.