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La ligne du Tonkin interrompue un mois pour un vaste chantier des CFF

Les utilisateurs du Tonkin devront se passer de train du 3 au 31 août prochain. La ligne ferroviaire régionale sera fermée à la circulation en raison d’importants travaux sur les voies. Mais pas d’inquiétude, des bus de remplacement sont prévus.

Les habitués de la ligne du Tonkin devront se passer du train pendant près d’un mois. Du 3 au 31 août prochain, les CFF profiteront de cette fermeture complète pour mener un vaste chantier de renouvellement des infrastructures entre Monthey et Saint-Gingolph. Durant cette période, les voyageurs devront emprunter des bus de remplacement.

De son côté, l’ex-régie fédérale assure avoir préparé ce dispositif de longue date afin de limiter les désagréments pour les usagers. Les explications de Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Outre les travaux sur les voies, ce chantier permettra aussi de moderniser neuf passages à niveau entre Monthey et Le Bouveret. Certains seront fermés à la circulation routière durant trois jours, avec des déviations mises en place. Mais ces passages à niveau ont-ils encore leur place sur le réseau ferroviaire suisse ? La réponse dépend du type de ligne.

Au total, près de 60 ouvriers seront mobilisés simultanément sur le chantier. Les travaux porteront notamment sur 3,3 kilomètres de voie ferrée et neuf passages à niveau.

/LT