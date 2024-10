RC - Dernières infos

La ligne de train Aigle-Leysin va être modernisé d’ici à 2030

La Ville d’Aigle et les TPC, les Transports Publics du Chablais, ont présenté aujourd’hui (me) leur projet d’amélioration de la mobilité douce.

Jusqu’en 2030, plusieurs travaux au centre-ville seront menés pour sécuriser et améliorer la ligne d’Aigle-Leysin. Remplacement des rails, augmentation de la fréquence des trains et nouvelles rames font parties des changements visibles pour les usagers. Près de 10 millions de francs vont être alloués à ces chantiers. En plus de supprimer certaines places de parc au centre-ville, les travaux causeront inévitablement des désagréments. Gregory Devaud, syndique d’Aigle.

Les premiers travaux débuteront en novembre sur la rue de la Gare. Ils seront suivis par une mise aux normes des carrefours de la Place du Marché et du Chamossaire. Des projets d’ampleurs qui permettront d’accueillir des trains modernes. Au total, près de 25 millions seront investis par les Transports Publics du Chablais. Olivier Canoneras, chef infrastructure aux TPC.

Pour compenser la suppression temporaire de trains et assurer les horaires, des bus de remplacement seront mis en place par les TPC.