La lecture à l’honneur dans les écoles romandes

Les livres sont à l’honneur cette semaine dans les écoles, à l’occasion de la Semaine Romande de la Lecture. Avec un nouveau thème et de nombreuses activités, cette édition vise à éveiller le goût de la lecture chez les plus jeunes.

La lecture s’invite dans les écoles de la région. Depuis lundi et jusqu’à vendredi, les élèves romands plongent dans l’univers des bouquins à l’occasion de la Semaine Romande de la Lecture. Portée par le Syndicat des Enseignantes et enseignants Romands, le SER, cette initiative mobilise chaque année des centaines de classes autour d’activités ludiques et pédagogiques. Objectif : stimuler le plaisir de lire dès le plus jeune âge. Car si les fondamentaux – lire, écrire, compter – sont en place, faire aimer la lecture reste un défi. Les précisions de David Rey, président du SER :

Chaque année, un groupe d’enseignant du syndicat définit un thème et propose des activités pour dynamiser l’apprentissage de la lecture. Les précisions de David Rey :

Le site officiel de la SRL offre une présentation détaillée de l’événement, des informations sur l’édition 2025, ainsi que des archives des éditions précédentes remontant jusqu’à 2014.

/JGA