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La justice vaudoise tire la sonnette d’alarme face à la hausse et la complexité des dossiers

La justice vaudoise est proche de la saturation face à la hausse et à la complexité des dossiers. Le rapport de gestion montre toutefois que malgré plus de 63’000 nouvelles causes en 2025, les délais restent maîtrisés grâce notamment à l’engagement du personnel.

Dans son rapport de gestion présenté ce mercredi, l’Ordre judiciaire vaudois indique avoir enregistré plus de 63’000 nouvelles causes l’an dernier, soit une hausse de près de 4% par rapport à 2024. Les offices des poursuites et faillites, ainsi que l’Office cantonal du registre du commerce, ont également reçu un nombre particulièrement élevé de nouveaux dossiers. Face à la situation, la présidente du Tribunal Cantonal, Marie-Pierre Bernel se dit inquiète pour les années à venir.

Les délais de traitement ont toutefois pu être maintenus en 2025, grâce à l’engagement et à l’implication de tout le personnel judiciaire de l’institution étatique. On retrouve Marie-Pierre Bernel.

Cette année 2025 a également vu plusieurs projets d’envergures se concrétiser, comme le projet pilote de consensus parental mené avec succès et pérennisé dans l’Est Vaudois.