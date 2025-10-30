RC - Dernières infos

La Journée des proches aidants met ces bénévoles sur le devant de la scène

La Journée des proches aidants s’est tenu hier et a vu de nombreuses rencontres s’organiser en Suisse romande. Dans notre région, le CMS Bas-Valais organisait un café-rencontre pour favoriser les échanges.

Dans la région, le Centre médico-social Bas-Valais proposait un café-rencontre au foyer de jour Double Croche à Monthey. L’occasion d’échanger entre bénévoles qui apportent du soutien ou des soins à leurs proches et de discuter avec des professionnels du milieu, par exemple des personnes ressources. Il s’agit de personnes qui viennent en soutien aux proches aidant et qui peuvent expliquer quelles aides sont disponibles en fonction du lieu d’habitation, par exemple l’allocation pour impotence. Joelle Burnier, personne ressource proches aidants:

Ces aides du CMS Bas Valais soulagent de nombreux proches aidant, dont Iglesias :

Dans le canton de Vaud, des stands étaient organisés notamment à Montreux et Château-d’Oex.