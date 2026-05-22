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La jeunesse valaisanne s’engage activement pour le bénévolat avec le projet national Volonterra

L’année 2026 représente un temps fort pour le bénévolat, puisqu’elle est inscrite par les Nations Unies comme « Année Internationale du Bénévolat ».

Dans ce contexte, le canton du Valais, par le biais de sa jeunesse, a décidé de s’associer à un projet national du nom de « Volonterra». Pour en savoir un peu plus sur ce projet et surtout sur sa concrétisation par des actions sur le terrain nous avons rencontré Cédric Bonnébault, Délégué à la jeunesse en Valais.

volonterra.ch

Renseignements complémentaires:

cedric.bonnebault@admin.vs.ch