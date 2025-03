RC - Dernières infos

« La Grande Collecte », le projet culturel participatif de la comédienne montheysanne Emilie Bender

Vous avez un outil, un livre, un couvert, ou tout autre objet dont l’histoire mérite d’être contée. La Grande Collecte, l’appel à récits d’Emilie Bender peut vous intéresser.

La comédienne chablaisienne Emilie Bender lance « La Grande Collecte ». Il s’agit d’un appel, simultané, à objet et à histoires destiné à la population montheysanne. Cette dernière, si intéressée, peut prendre rendez-vous avec la comédienne Emilie Bender pour lui présenter un outil, un accessoire, un livre ou autres, et raconter l’histoire de cet objet. Au terme de cette récolte de récits et d’objets, la chablaisienne, qui est aussi marionnettiste, créera un spectacle inspiré de ces histoires.

Emilie Bender confie ses motivations au micro de Guillaume Abbey.

Emilie Bender vous invite à découvrir un objet et son histoire lors des prochains rendez-vous :

Pro Senectute Monthey : 18 mars et 4 avril

Soluna Monthey : 4 et 11 avril

Casa Nova Monthey : du 8 au 10 avril

Toutes les infos ici.

Guillaume Abbey