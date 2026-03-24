RC - Dernières infos

La gauche rose-verte bellerine compte bien décrocher des sièges au second tour des municipales

A Bex, l’heure du second tour des élections communales vaudoises va bientôt sonner dans un contexte serré. Le 29 mars, l’Alliance Rose-Verte, qui a déjà placé de justesse au premier tour son syndic socialiste sortant Alberto Cherubini, défiera la majorité de centre-droit à la Municipalité.

La Verte Gaëlle Valterio et le Socialiste Christophe Siméon tenteront d’obtenir une ou deux places supplémentaires au sein d’un exécutif principalement convoité par Avançons-Ouverture et l’Alliance PLR-UDC en tête des suffrages.

La gauche surfe effectivement sur le succès de sa tête de liste Alberto Cherubini pour bousculer le scrutin. A 28 ans, la Verte Gaëlle Valterio, la plus jeune candidate en lice, enregistre un excellent résultat en se plaçant 5ème au premier tour. De quoi lui donner des ailes.

De son côté, le Socialiste Christophe Siméon est bien déterminé à faire entendre les valeurs de la gauche lors de ce second tour. Il défend une Municipalité plurielle et diversifiée politiquement.

Pour rappel, six places sont en jeu pour huit candidats à la Municipalité de Bex lors du second tour des élections communales qui se tiendront le 29 mars prochain.

Antoni Da Campo