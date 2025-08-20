RC - Dernières infos

La gauche et la droite vaudoise s’opposent aux coupes budgétaire dans les hôpitaux

Le monde politique vaudois se mobilise en faveur des hôpitaux du canton.

Les partis de gauche et de droite faisaient front commun mardi au Grand Conseil pour demander au gouvernement vaudois de garantir l’accès aux soins de proximité dans tout le canton. Les députés ont approuvé à une large majorité la résolution de Céline Baux, députée UDC du Pays-d’Enhaut, qui demande la suspension des coupes budgétaires 2026 dans le secteur de la santé.

Par cette prise de position unanime, l’élue contre-attaque pour protéger les établissements de santé et dénonce un manque de professionnalisme du Conseil d’Etat vaudois.

De son côté, Maximilien Stauber, municipal en charge de la santé à Château-d’Oex est vent debout contre les 20 millions de francs d’économies proposées. « Ces coupes impacteraient les hôpitaux ainsi que la population et occasionneraient la faillite du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut. », alerte le vice-président de l’institution.

Les négociations budgétaires débuteront ces prochaines semaines avec le Conseil d’Etat vaudois alors que la mobilisation populaire en faveur de la santé s’organise à travers une pétition et une manifestation le 2 octobre à Lausanne. L’UDC Vaud rappelle que des économies sont également possibles en coupant dans l’administration cantonale.