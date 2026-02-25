RC - Dernières infos

La future STEP de la Riviera à 500 millions de francs est sur de bons rails

La future STEP régionale de la Riviera vaudoise se précise et pourra être mise à l’enquête d’ici 2027. Le méga projet à un demi-milliard de francs, qui prévoit le remplacement des installations d’épuration de Vevey, Montreux et Villeneuve sur un lieu unique à Noville, a été approuvé début février par le SIGE, le Service intercommunal de gestion, à une large majorité (35 voix sur 48).

Avec une mise en service prévue à l’horizon 2035, l’infrastructure deviendra l’un des sites de dépollution les plus importants du canton de Vaud et traitera les eaux d’une dizaine de communes, avec une capacité maximale de 190’000 habitants. La STEP de Noville intégrera de nouveaux traitements contre les micropolluants pour améliorer la qualité des eaux du Léman et protéger l’environnement de la région ainsi qu’une valorisation énergétique du biogaz et la récupération de chaleur. Les explications de Caleb Walther, président du SIGE.

Avec un budget fixé à 500 millions de francs, les investissements destinées au complexe d’épuration ont doublé depuis le lancement du projet il y a 10 ans malgré de potentielles subventions fédérales. Caleb Walther.

Malgré une approbation de la STEP à la majorité par la commission d’étude, une voix s’élève pour souligner les insuffisances du projet. François Morier-Genoud, membre du conseil du SIGE, dénonce un coût trop important des installations et une surestimation des besoins futurs. Pour ce dernier, la généralisation prochaine du traitement à la source, c’est-à-dire le tri des eaux usées directement au sein des quartiers, (qui se concrétisera avec l’application de la nouvelle loi vaudoise sur la protection de l’environnement qui obligera les collectivités publiques à favoriser la réduction des déchets recyclage et la valorisation des ressources) permettrait de construire une station plus petite et moins coûteuse pour la population.

Pour Caleb Walther, le dimensionnement du site est justifié car la mise en place du traitement à la source ces prochaines années n’est pas garantie et le projet se base sur les études actuelles en matière d’évolution démographique du canton. La station d’épuration de Noville intégrera d’ailleurs de nouveaux traitements contre les micropolluants pour améliorer la qualité des eaux du Léman et protéger l’environnement de la région.

La nouvelle STEP de Noville nécessitera la dépollution préalable du site d’accueil, ancienne décharge de la ville de Montreux. L’infrastructure pourra évoluer au fil des ans avec des traitements supplémentaires dans l’optique de fonctionner au moins jusqu’en 2070.

Antoni Da Campo