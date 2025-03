RC - Dernières infos

« La Fourmilière Montreux » fait peau neuve

Créée en 2018, cette plateforme participative en ligne est devenue un espace incontournable pour ceux qui souhaitent s’engager en faveur d’un mode de vie plus durable.

Son contenu est désormais plus accessible et attractif. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées. Cette refonte vise à renforcer son rôle de catalyseur d’actions positives et favoriser encore davantage l’engagement des Montreusiens.

Lien vers La Fourmilière Montreux