La Fondation Rive-Neuve s’inquiète des coupes budgétaires annoncées par l’Etat de Vaud

La Fondation Rive-Neuve à Blonay est sous pression. Les coupes dans les subventions du domaine de la santé, annoncées par l’Etat de Vaud fait planer le spectre d’une fermeture.

La Fondation Rive-Neuve, à Blonay, est en péril. L’établissement, dédié à l’accompagnement des personnes en fin de vie, a communiqué, la semaine dernière, que les réductions de subventions annoncées cet été par le Département de la Santé du canton de Vaud ne lui permettraient pas de poursuivre sa mission. Avec une coupe de 15%, la structure, reconnue par l’État de Vaud et intégrée à la planification hospitalière cantonale, devrait supprimer 11 équivalent plein temps sur une cinquantaine de postes. Ce type de structure est pourtant essentiel pour l’accompagnement des proches dans ces moments particuliers, mais aussi pour le confort des bénéficiaires. Jean-Paul Taux, patient à la Fondation Rive-Neuve.

La directrice générale de la Fondation Rive-Neuve, Catherine Dorogi, conserve tout de même son optimisme. Elle espère que des discussions permettront de sauver cet établissement, dont le rôle est crucial pour la population.

Une discussion avec Rebecca Ruiz, ministre de la Santé vaudoise ainsi que d’autres prestataires de la santé doit avoir lieu aujourd’hui, afin d’envisager des solutions pour le futur.

MV