La Foire du Valais fait son cinéma pour sa 66e édition

«Nous sommes tombés sur une exposition itinérante sur Bollywood et nous nous sommes dit que cela pouvait être intéressant. Nous avons ensuite élargi l’idée à l’ensemble du cinéma», explique Vincent Claivaz, président de l’Association Foire du Valais. Selon lui, la manifestation possède déjà tous les ingrédients d’un film: «Nous avons 250’000 acteurs qui font eux-mêmes leur court-métrage pendant les dix jours de la Foire.»

Cette édition sera également la première organisée après l’inscription officielle de la Foire du Valais au patrimoine culturel immatériel du canton. Une reconnaissance qui constitue «une immense fierté», mais aussi «une immense responsabilité de ne pas décevoir», souligne Vincent Claivaz. Pour lui, cette distinction garantit surtout que la manifestation conservera son identité associative et populaire.

L’événement marque aussi l’arrivée d’une nouvelle directrice. En fonction depuis quelques jours seulement, Carole Moos découvre les coulisses d’une institution qu’elle fréquentait jusqu’ici comme visiteuse. «J’ai beaucoup de respect pour tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant», confie-t-elle. Elle voit dans cette inscription au patrimoine «une énorme reconnaissance», mais également «un bel héritage» à faire vivre.

Si de nombreuses foires ont disparu ces dernières années, la Foire du Valais continue d’attirer plus de 400 exposants et près de 250’000 visiteurs. Sa force? «Cette diversité qui permet de s’adapter à plusieurs publics», estime Carole Moos. Entre offre commerciale, concerts, conférences, animations et rencontres, la recette semble toujours séduire les Romands.

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