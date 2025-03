RC - Dernières infos

La famille Charlet-Ançay récompensée par le prix du mérite culinaire 2025

À Gryon, la boulangerie-pâtisserie Charlet vient de recevoir le prix du mérite culinaire 2025. Une belle reconnaissance pour Adrien et Guillaume, deux frères passionnés qui mêlent tradition familiale et innovation.

C’est une belle histoire de famille et de passion qui se transmet à Gryon, à 1200 mètres d’altitude. La boulangerie-pâtisserie Charlet Ançay, héritée des parents, est aujourd’hui dirigée par Adrien et Guillaume, deux frères aux parcours distincts mais unis par une même vision du métier : exigence, tradition et innovation. L’un est boulanger, l’autre pâtissier, et tous deux ont enrichi leur savoir-faire en explorant de nouvelles pratiques avant de revenir aux sources.

En bref : le parcours de Adrien & Guillaume

Après avoir acquis des compétences à travers diverses expériences, ils ont rejoint l’entreprise familiale, fondée par leurs parents en 1988, pour contribuer à son évolution tout en préservant son héritage.

Lundi 10 mars, leur engagement a été salué par le prix du mérite culinaire 2025, remis par le conseiller fédéral Guy Parmelin. Une récompense qui célèbre leur travail, l’héritage familial et l’ambiance chaleureuse du lieu, où l’on vient aussi bien chercher son pain, une patisserie que prendre un thé au salon.

/JGA