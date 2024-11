RC - Dernières infos

La durabilité à l’honneur à Bex

La durabilité était à l’honneur en fin de semaine passée à Bex. Vendredi les classes de la région ont pu aller à la découverte de divers stands et activités, tenus par des acteurs de la durabilité de la commune.

Samedi la manifestation accueillait la population pour découvrir des sujets tel que l’énergie, le climat mais aussi la mobilité, la biodiversité ou encore la gestion des déchets. Le but de la démarche, encourager et sensibiliser tout un chacun à faire un pas pour le changement. Un message qui semble une évidence pour les plus jeunes. Tatoun Rogenmoser, déléguée à l’énergie et au développement durable pour la commune de Bex.

Les stands proposaient différentes expériences pour permettre aux plus jeunes de se familiariser aux notions de l’énergie par exemple mais aussi des ateliers créatifs, comme c’est le cas d’Alpes vivantes qui met en place des actions en faveur du martinet noir. Jean-Christophe Fallet, secrétaire pour l’association Alpes vivantes

Les enfants pouvaient tenter de produire de l’énergie en pédalant sur ce vélo mis en place par Climat Nature. Leur force permettait d’allumer différents moteurs. Une façon de rendre concret la notion d’énergie nécessaire au fonctionnement d’appareils du quotidien.

Martine Vuistiner