RC - Dernières infos

La dermatose nodulaire continue de jouer les troubles fêtes

L’été approche…

Et avec lui l’organisation des estivages.

Et cette année encore, la dermatose nodulaire contagieuse vient perturber les plans des agriculteurs. Notamment à ceux de la vallée d’Illiez, puisque la région est frontalière avec la France, où l’estivage a été interdit. Une séance d’information est organisée le 14 avril par la Société agricole de la vallée d’Illiez avec la présence du vétérinaire cantonal. On fait le point avec son président Laurent Meier:

Nous continuons de suivre cette actualité en lien avec la dermatose et ce qu’elle implique pour les agriculteurs de la région.