RC - Dernières infos

La déchetterie de Dorénaz ferme ses portes

La déchetterie de Dorénaz ferme définitivement ce samedi. Les habitants de la commune seront dorénavant priés de se rendre à la déchetterie communale de Vernayaz.

Afin de régler les différents aspects liés à son entretien et financement, une convention a été établie et lie les deux communes. Pour rappel, la déchetterie est ouverte en hiver le mercredi après-midi et le samedi et en été, les portes sont ouvertes les mercredis et vendredis après-midi ainsi que les samedis.