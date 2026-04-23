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La culture urbaine investit le Crochetan à Monthey

La 4ème édition du festival « Existe» se déroule du 24 au 26 avril au théâtre de Crochetan à Monthey.

Un événement qui tend à créer des ponts entre la culture hip hop et le monde du théâtre par le biais de « battle » de danse freestyle et autres créations artistiques. Imaginé et porté par deux danseurs de notre région, David Gross et Mattéo Santoro, alias Cooper et Voldo, ce festival se déploie pour la première fois sur 3 jours. Le mouvement et la créativité par le biais de la danse seront ainsi au centre de toutes les attentions de cet événement qui commence à prendre ses marques.

David Gross, coorganisateur du festival Existe.

www.existe.ch