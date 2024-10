RC - Dernières infos

La culture urbaine à l’honneur à Monthey

Le Pont Rouge à Monthey accueille ce dimanche un concours de danse intitulé « Battle PR 10 ».

Fruit d’une collaboration entre la salle de spectacles montheysanne et le duo de danseurs chablaisiens « Cooper et Voldo », cette 5ème édition réunira des artistes de hip hop suisses et internationaux. Différents ateliers permettront également au public de s’immerger dans le monde de la culture urbaine et hip hop et de découvrir l’art de la « battle ».

David Gross alias Cooper.