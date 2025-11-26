RC - Dernières infos

La Croix-Rouge Valais s’engage pour les enfants et les familles du canton

En cette fin d’année, la Croix-Rouge Valais rappelle son engagement en faveur des enfants et familles habitant le canton.

Surtout connue pour ses actions favorisant l’intégration et la formation, l’association redistribue chaque année 100’000 francs à l’attention des parents et jeunes valaisans. Pour alléger la souffrance sociale et financière, la Croix-Rouge Valais couvre ponctuellement l’accès à des activités sportives ou culturelles des jeunes dans le besoin, distribue des bons repas ou finance du matériel scolaire grâce à son « Fonds Mimosa« . L’organisation assure également une prise en charge des enfants, disponible en urgence ou lors d’un contexte familial tendu.

Face à des conditions sociales qui se dégradent, Isabelle Darbellay Métrailler, directrice de la Croix-Rouge Valais, s’active avec ses équipes pour maintenir et enrichir ces programmes de solidarité.

En plus de tous ces programmes sociaux, la Croix-Rouge dispense des formations de baby-sitting pour initier les jeunes aux gestes de premiers secours et à la surveillance responsable. Deux nouveautés sont prévues pour 2026 : un camp d’été pour petits budgets destiné aux enfants de familles modestes, et une garde d’enfants gratuite pour les femmes atteintes de cancer, en partenariat avec l’association La Montheysanne.

Au total, près de 230 bénévoles de l’organisation s’activent pour garantir les aides à la population. En cette fin d’année, l’association compte toujours sur la générosité de ses donateurs pour poursuivre sa mission sociale en Valais.

Antoni Da Campo