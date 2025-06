RC - Dernières infos

La course Vouvry-Taney transforme l’essai de l’an dernier, et vivra sa 2e édition en août 2025

Remise au goût du jour en 2024 après avoir s’être arrêtée dans les années 80, la course Vouvry-Taney s’élancera à nouveau en août 2025. L’Association Sébastien Ducrey, organisatrice, annonce même quelques nouveautés pour cette 2e édition.

La course estivale « Vouvry-Taney » est dans les starting-blocks pour sa 2e édition le 23 août 2025. Pour rappel, le 1er épisode de cette saga sportive avait lieu en août 2024, un come-back après plusieurs décennies d’absence dans le calendrier des courses chablaisiennes, le mythique parcours s’étant stoppé dans les années 80.

Remise au goût du jour par l’Association Sébastien Ducrey, qui rend hommage à l’ancien secrétaire communal décédé accidentellement il y a 4 ans, et amoureux des montagnes vouvryennes, la course Vouvry-Taney revient cette année avec des nouveautés. Le président de l’association et frère de Sébastien Ducrey, Pierre Ducrey est interviewé par Guillaume Abbey. Il rappelle l’ambition d’ancrer ce rendez-vous, arrimé à la fête au village, dans le calendrier sportif tzino et plus largement, chablaisien.

La course Vouvry-Taney revient le 25 août 2025, avec un départ au centre du village en direction du Lac de Taney. Pour les sportives et sportifs intéressés, les inscriptions sont déjà ouvertes.

Guillaume Abbey