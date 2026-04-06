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La commune de Blonay – Saint-Légier repense ses cimetières

La commune de Blonay – Saint-Légier a profité de l’année dernière pour repenser les cimetières de la commune. Aménagement de l’extension à La Chiésaz et réaménagement à Blonay, des chantiers qui répondent à l’évolution des besoins.

En 2025, le cimetière de Blonay a été réaménagé et l’extension de celui de la Chiésaz a été aménagée. Une enveloppe de près de 940’000 francs avait été dédiée à ces fins. Ces travaux devraient répondre aux besoins de la population pour les 25 à 30 années à venir. Les nouvelles habitudes en termes d’inhumation ou d’incinération ont été prises en considération. Des travaux qui ont aussi dû s’adapter au lieu, notamment à Blonay. Jean-Marc Nicolet, municipal en charge des espaces publics à Blonay – Saint-Légier.

A la Chiésaz, la municipalité avait déjà en 2020 mis à disposition un terrain, sis au lieu existant, pour agrandir la surface du cimetière. Jean-Marc Nicolet.

A la Chiésaz il n’y avait pas de columbarium, l’aménagement de l’extension a permis l’ajout de ce dernier sous formes de niches enterrées, offrant ainsi toutes les alternatives possibles à la population.

MV

Le cimetière de Blonay