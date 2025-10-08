RC - Dernières infos

La Collombeyroude Jannick Simoncini publie une 3e BD des aventures de Watson, son chien

La Collombeyroude Jannick Simoncini met en scène son chien, Watson, un Scottisch terrier, dans une bande dessinée. Elle a sorti cet été le troisième tome des « aventures de Watson », qui est apprécié du public régional et au-delà.

Rencontre avec l’autrice qui nous raconte la genèse de sa bande dessinée.

Il est possible de suivre les péripéties de Watson sur la page Facebook « Les aventures de Watson » et d’y commander l’un des livres.