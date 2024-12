RC - Dernières infos

La colline de Chateau-Vieux: un patrimoine montheysan à valoriser

Elle est située au centre-ville, abrite les fondations d’un château médiéval, mais n’est pas valorisée selon un conseiller général : la colline de Château-Vieux à Monthey pourrait se transformer en un parc public réaménagé.

En juin 2023, le conseiller général socialiste Clément Borgeaud présentait un postulat, tout en humour et en dérision sur la forme. Mais avec un fond bien sérieux : la colline de Château-Vieux, située au cœur de Monthey, a un fort potentiel et du cachet, et il faut le montrer.

Si le texte de l’élu avait fait beaucoup rire, il n’en n’avait pas moins séduit le plénum qui l’avait accepté à l’unanimité. Plus proche de nous, le 9 décembre 2024, lors de la dernière du Conseil général de l’année, la Municipalité a favorablement rendu réponse au conseiller Clément Borgeaud.

Enthousiaste, la Municipalité reste prudente et mesurée sur ce projet, car il se situe en zone archéologique d’une part, ce qui impliquerait obligatoirement une intervention des services de l’état du Valais. Et d’autre part en raison de projets en devenir, notamment hôteliers, dans ce secteur du centre-ville de Monthey.

Guillaume Abbey est revenu sur les motivations de Clément Borgeaud à vouloir valoriser « Château-Vieux ».