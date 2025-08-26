RC - Dernières infos

La Chorgue Sara Cotroneo et sa comparse Delphine Favre participent au Raid Amazones 2025

Sara Cotroneo, une Chablaisienne et son amie de Granges Delphine Favre-Mottet vont participer à l’édition 2025 de Raid Amazones, du 29 novembre au 9 décembre, en Thaïlande.

Il s’agit d’un raid 100% féminin créé il y a vingt-cinq ans par l’animateur de télévision française Alexandre Debanne, dans le but d’encourager la participation des femmes à ce type d’aventure.

Valérie Favre a rencontré Delphine et Sara, qui racontent la genèse de ce projet :

Sara Cortoneo, avec son équipe, n’est pas la seule Chablaisienne à y prendre part, l’Agaunoise Anaïs Borgeat-Lafarge sera aussi de la partie.