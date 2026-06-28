RC - Dernières infos

La chaleur n’a pas freiné les amateurs de saveurs et de musique aux 5 continents à Martigny

Entre 15 et 20’000 personnes se sont rendues au festival des cinq continents à Martigny le week-end dernier. La canicule n’a pas freiné les amateurs de musique du monde.

Le festival des 5 continents à Martigny a fermé ses portes dans la nuit de samedi à dimanche.

Les organisateurs parlent d’un succès, avec 15’000 à 20’000 visiteurs. Cette 37e édition de la manifestation, qui célèbre les musiques et les saveurs du monde, a dû composer avec la canicule. Les organisateurs se sont assurés que le public comme les artistes puissent s’hydrater suffisamment. Didier Rosset, coprésident du festival :

Le rendez-vous est déjà donné pour la prochaine mouture, du 25 au 27 juin 2027.