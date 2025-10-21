RC - Dernières infos

La Chaîne du Bonheur lance une nouvelle campagne de dons pour la population de Gaza

Après le succès de la campagne de 2023, la Chaîne du Bonheur se mobilise à nouveau pour Gaza. L’organisation lance un appel aux dons et organise ce mercredi une journée nationale de solidarité pour soutenir les populations touchées.

La Chaîne du Bonheur a lancé lundi dernier une campagne en soutien à la population de Gaza. Corinne Bahizi, porte-parole de la Chaîne du Bonheur nous explique ce qui a poussé l’organisation à lancer maintenant cette nouvelle récolte de dons.

Ce n’est pas la première fois que la Chaîne du Bonheur se mobilise pour cette cause. En 2023, un premier appel aux dons a été lancé. Et la population suisse a été solidaire, comme l’explique la porte-parole, Corinne Bahizi.

Cette première campagne a donc permis de réunir près de 9 millions de francs. Cette nouvelle initiative vise elle aussi, à aider plusieurs organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain. On retrouve Corinne Bahizi.

A noter encore qu’une journée nationale de solidarité est également organisée ce mercredi, en collaboration avec la SSR. Un numéro a été mis en place afin de recueillir les promesses de dons, il s’agit du 0800 87 07 07.