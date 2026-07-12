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La CGN veut tourner la page des pannes et préparer l’avenir de sa flotte

Après une année 2025 marquée par plusieurs indisponibilités de bateaux historiques, la CGN affirme avoir tiré les leçons de ces difficultés. La compagnie veut désormais renforcer l’entretien préventif de sa flotte Belle Époque, tout en poursuivant sa stratégie de développement à l’horizon 2040.

Des défis, mais aussi de grandes ambitions. Malgré une année 2025 marquée par l’indisponibilité de plusieurs bateaux historiques et des incertitudes sur certaines lignes transfrontalières, la CGN affirme avoir maintenu le cap.

La compagnie a transporté 2,64 millions de passagers l’an dernier et assure avoir tiré les leçons des difficultés rencontrées sur sa flotte Belle Époque.

Benoît Gaillard, président de la CGN

La compagnie poursuit par ailleurs sa stratégie à l’horizon 2040. Elle entend renforcer son rôle dans la mobilité régionale, sans renoncer à la valorisation de sa flotte historique. Benoît Gaillard :

/JGA