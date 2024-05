RC - Dernières infos

La Castalie revampe son identité visuelle

Dans le cadre de son projet de modernisation, La Castalie introduit une nouvelle identité visuelle. Conçue pour accompagner les récentes transformations architecturales à Monthey, cette charte graphique allie élégance et convivialité tout en facilitant les repères pour les usagers.

La Castalie, institution dédiée aux personnes en situation de handicap, dévoile sa nouvelle identité visuelle, conçue pour accompagner les récentes transformations de ses bâtiments à Monthey. Cette nouvelle charte graphique harmonise les changements et améliore la reconnaissance des différents secteurs grâce à des couleurs spécifiques : bleu pour le médico-éducatif, lilas pour le socio-éducatif, jaune pour l’enfance, et rouge pour le support. Le nouveau logo, symbolisé par une fleur, incarne la vie, la diversité et l’approche pluridisciplinaire de l’institution. Déployée progressivement, cette identité vise à simplifier les repères visuels et à valoriser les personnes accompagnées.