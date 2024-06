RC - Dernières infos

La Castalie reçoit les clefs de ses deux nouvelles bâtisses

La Castalie inaugurait ce vendredi ses deux nouvelles bâtisses sur les 4 prévues dans le projet de rénovation et d’agrandissement.

Crocus et Mimosa pourront accueillir 110 adultes et une trentaine d’enfants pour l’habitation et l’hébergement. Mathias Reynard, chef du département de la santé et des affaires sociales :

Le directeur de la Castalie, Jacky Tornay:

Cet automne, la démolition et construction des deux autres bâtiments du projet débutera. En tout, le chantier se monte à 80 millions de francs, financé par le Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat.