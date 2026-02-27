RC - Dernières infos

La Casa Nova propose d’entrer dans le salon des écrivaines pour la journée du 8 mars

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Casa Nova à Monthey organise une rencontre « Dans le salon des écrivaines ». Cette fin d’après-midi – puisque le rendez-vous est fixé à 17h – sera rythmée par deux moments.

Un entretien avec l’autrice valaisanne Stéphanie Glassey et des lectures d’extraits de romans d’écrivaines francophones par la comédienne Olivia Seigne. Raphaelle Vuadens, responsable de la Casa Nova, revient sur ce choix à l’occasion de la journée des droits des femmes :

Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur place le 8 mars, l’évènement est retransmis en direct, puis disponible en podcast, sur Pavillon Nomade, la radio associative du Quartier culturel de Malévoz.