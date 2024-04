RC - Dernières infos

La campagne « Engage-toi pour ta commune » est lancée

La campagne « Engage-toi pour ta commune » a débuté mercredi en Valais et devrait durer plusieurs mois.

L’objectif pour l’Antenne Région Valais romand et la Fédération des communes valaisannes est de sensibiliser au manque de candidats pour les élections communales, prévues en octobre. La campagne repose sur deux axes : l’information auprès de la population sur l’engagement dans un Conseil général ou communal, et le soutien aux recherches de candidats. Alors que le nombre de postulants bat des records au niveau national, il en va tout autrement à l’échelon communal. Les explications du président de la fédération des communes valaisannes et de la ville de Monthey, Stéphane Coppey.

Guillaume Abbey