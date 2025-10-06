RC - Dernières infos

La campagne de prévention « Porte-toi bien ! » est lancée en Valais

Le mauvais comportement de nombreux usagers de trottinettes électriques est déploré par la Police cantonale valaisanne.

Laquelle lance la campagne de sensibilisation « Porte-toi bien ! ». L’objectif est d’informer la population sur l’utilisation correcte de ces engins et de réduire le nombre d’accidents.

Plus d’infos sur la campagne: policevalais.ch/etrott