La campagne « Au volant, pas touche à l’alcool » est lancée dans le canton de Vaud

Même en faible quantité, l’alcool augmente le risque d’accident et met en danger l’ensemble des usagers.

Parmi les règles simples et immédiates, la police invite à décider à l’avance qui conduit, en s’assurant que cette personne reste sobre, mais aussi à renoncer à prendre le volant en cas de consommation en choisissant une alternative sûre, telle que les transports publics ou Nez Rouge. Afin de renforcer la prévention, les forces de police procéderont à des contrôles ciblés et dénonceront les conducteurs qui prennent la route sous l’influence de l’alcool.

Pour plus d’infos et conseils : votrepolice.ch/boire-ou-conduire-il-faut-choisir