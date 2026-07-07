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La cadence des bus vers l’Hôpital Riviera-Chablais finalement maintenue

La fréquence de la ligne VMCV 201 entre Villeneuve et Rennaz restera finalement d’un bus toutes les dix minutes en 2027 et 2028. Le Canton de Vaud et les VMCV ont trouvé une solution permettant de préserver cette desserte, dont l’avenir dépendra toutefois de sa fréquentation.

Revirement de situation pour la desserte de l’Hôpital Riviera-Chablais. Alors que le projet d’horaire 2027 prévoyait de réduire de moitié la fréquence de la ligne VMCV 201 entre Villeneuve et Rennaz, la cadence actuelle sera finalement maintenue en 2027 et 2028.

Le Canton de Vaud indique avoir trouvé une solution avec les VMCV après un nouvel examen du dossier. Cette décision intervient alors que la Confédération prévoit de relever les exigences de cofinancement des lignes régionales. Le taux de couverture des charges par les recettes donnant droit à cette participation fédérale devrait ainsi passer de 20 à 30 % dès 2027.

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En juin dernier, cette réduction annoncée avait suscité de vives réactions. Des députés de la Riviera et du Pays-d’Enhaut avaient interpellé le Conseil d’État, estimant qu’une telle mesure risquait de compliquer l’accès à l’Hôpital Riviera-Chablais pour les patients, leurs proches et le personnel.

Le Canton prévient toutefois que le maintien de la cadence au-delà de 2028 dépendra de la consolidation de la fréquentation de la ligne entre Villeneuve et Rennaz.

/comm-jga