La cabane des sens: l’art de voir et d’écouter la montagne au sommet du Grand Chamossaire

La Cabane des sens offre une nouvelle manière d’explorer la montagne. Inaugurée jeudi à Villars, cette installation enrichit le parcours ludique de la Dolce Vista, initié à l’été 2021.

Un espace pour voir et entendre la montagne autrement. La « cabane des sens » a été inaugurée mardi par les transports publics du Chablais et les remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Diablerets. Située au sommet du Grand Chamossaire, l’installation vient compléter le parcours ludique de la Dolce Vista, inauguré à l’été 2021. La cabane propose une expérience axée sur les sons et la vue sur les montagnes. Martin Deburaux, directeur de Télé-Villars-Gryon-Diablerets :

Construite par des entreprises de la région sous l’égide des remontées, ce projet s’inscrit dans le cadre du développement estival de la région. Un projet « facile d’accès », selon la responsable client des TPC, Christelle Piguet :

En plus de la cabine des sens, la gare de Bretaye a été rénovée pour inclure des installations artistiques, telles que des stèles miroirs et une zone de détente.