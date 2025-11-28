RC - Dernières infos

La brasserie WhiteFrontier fait rayonner la bière octodurienne à l’international

La brasserie WhiteFrontier de Martigny a décroché deux médailles le week-end dernier au Brussels Beer Challenge 2025.

Seule institution brassicole suisse distinguée en argent et en bronze cette année, la brasserie octodurienne a porté haut les couleurs du pays lors de cette compétition qui a réuni les meilleurs producteurs de bières artisanales du monde. Une reconnaissance internationale qui souligne le savoir-faire de l’institution valaisanne, fondée en 2016 à Verbier, aujourd’hui établie au cœur de Martigny. Se démarquer, c’est dans l’ADN de Whitefrontier depuis ses débuts selon Alexis Fournier, responsable communication. Une formule qui semble porter ses fruits.

Ces deux médailles ont une saveur de revanche et de victoire d’étape pour cette brasserie valaisanne qui a failli disparaître durant le COVID. L’engouement de la clientèle autour de sa production permet à Carole Beal, co-directrice de WhiteFrontier, d’aborder l’avenir sereinement malgré la consommation en baisse, les coûts qui augmentent et une rude concurrence.

Pour répondre à la baisse de la consommation alcoolisée, WhiteFrontier dévoilera sa première bière sans alcool courant 2026.

Retrouvez l’entretien complet :

Antoni Da Campo